Токеномика NOT A CHILL GUY (PHILLIP) Откройте для себя ключевую информацию о NOT A CHILL GUY (PHILLIP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о NOT A CHILL GUY (PHILLIP) The project is about the artist for the character "Chill guy" not actually being very chill. The artist tweeted a not chill tweet which was the foundation for this coin. We are now trying to show the world that "chill guy" might not be so chill after all. By buying our coin, you are joining a movement, to show the world that looks may be deceiving and there is always another side to what you see... Официальный сайт: https://memsite.fun/phillip Купить PHILLIP сейчас!

Токеномика и анализ цен NOT A CHILL GUY (PHILLIP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NOT A CHILL GUY (PHILLIP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,81K $ 7,81K $ 7,81K Общее предложение: $ 996,26M $ 996,26M $ 996,26M Оборотное предложение: $ 996,26M $ 996,26M $ 996,26M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,81K $ 7,81K $ 7,81K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене NOT A CHILL GUY (PHILLIP)

Токеномика NOT A CHILL GUY (PHILLIP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NOT A CHILL GUY (PHILLIP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PHILLIP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PHILLIP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PHILLIP, изучите текущую цену PHILLIP!

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