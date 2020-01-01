Токеномика Nostra Staked STRK (NSTSTRK) Откройте для себя ключевую информацию о Nostra Staked STRK (NSTSTRK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Nostra Staked STRK (NSTSTRK) stSTRK is a transferable liquid staking token that represents the share of the total STRK staked through Nostra. stSTRK uses the ERC-4626 standard that enables yield-bearing tokens to be easily integrated into DeFi protocols. Официальный сайт: https://nostra.finance/ Купить NSTSTRK сейчас!

Токеномика и анализ цен Nostra Staked STRK (NSTSTRK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nostra Staked STRK (NSTSTRK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 174,40K $ 174,40K $ 174,40K Общее предложение: $ 1,48M $ 1,48M $ 1,48M Оборотное предложение: $ 1,48M $ 1,48M $ 1,48M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 174,40K $ 174,40K $ 174,40K Исторический максимум: $ 2,2 $ 2,2 $ 2,2 Исторический минимум: $ 0,096074 $ 0,096074 $ 0,096074 Текущая цена: $ 0,1179 $ 0,1179 $ 0,1179 Узнайте больше о цене Nostra Staked STRK (NSTSTRK)

Токеномика Nostra Staked STRK (NSTSTRK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Nostra Staked STRK (NSTSTRK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NSTSTRK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NSTSTRK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NSTSTRK, изучите текущую цену NSTSTRK!

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