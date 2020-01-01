Токеномика Noot Sol (NOOT) Откройте для себя ключевую информацию о Noot Sol (NOOT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Noot Sol (NOOT) NOOT on Solana Dive into the future of meme coins with $NOOT, now thriving on Solana. $NOOT is going multi-chain! BSC version of $NOOT pumped 275x to $10M MCAP! Now, same team is launching $NOOT on $SOL, expect even more! NOOT is a meme coin on the Solana . It does not have any utility or purpose. It is named after the famous "noot" meme, The project strives to provide multiple advantages to its holders through its unique tokenomic structure. Liquidity Burned Contract Revoked (mint renounced) Experienced, well-known community leaders Официальный сайт: https://www.noot.fun/nootsolana Купить NOOT сейчас!

Токеномика и анализ цен Noot Sol (NOOT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Noot Sol (NOOT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 420,69M $ 420,69M $ 420,69M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,84K $ 8,84K $ 8,84K Исторический максимум: $ 0,00113519 $ 0,00113519 $ 0,00113519 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Noot Sol (NOOT)

Токеномика Noot Sol (NOOT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Noot Sol (NOOT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NOOT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NOOT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NOOT, изучите текущую цену NOOT!

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