Токеномика Noot Sol (NOOT)
Информация о Noot Sol (NOOT)
NOOT on Solana Dive into the future of meme coins with $NOOT, now thriving on Solana.
$NOOT is going multi-chain! BSC version of $NOOT pumped 275x to $10M MCAP! Now, same team is launching $NOOT on $SOL, expect even more!
NOOT is a meme coin on the Solana . It does not have any utility or purpose. It is named after the famous "noot" meme, The project strives to provide multiple advantages to its holders through its unique tokenomic structure.
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Токеномика и анализ цен Noot Sol (NOOT)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Noot Sol (NOOT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Noot Sol (NOOT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Noot Sol (NOOT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов NOOT, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов NOOT.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NOOT, изучите текущую цену NOOT!
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