Токеномика NOMDOG (NOMDOG) Откройте для себя ключевую информацию о NOMDOG (NOMDOG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о NOMDOG (NOMDOG) A tasty meme token that will brighten up your portfolio! Try a dash of heat and dive into a world of friendly community. NOMDOG is more than just a meme token. It’s a symbol of a united community of dog lovers, foodies, and crypto enthusiasts. We’re building a fun, open ecosystem where everyone can not only invest but also enjoy themselves by joining contests, quizzes, and charitable initiatives. Официальный сайт: https://nomdog.fun/ Купить NOMDOG сейчас!

Токеномика и анализ цен NOMDOG (NOMDOG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NOMDOG (NOMDOG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,36K $ 10,36K $ 10,36K Общее предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Оборотное предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,36K $ 10,36K $ 10,36K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене NOMDOG (NOMDOG)

Токеномика NOMDOG (NOMDOG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NOMDOG (NOMDOG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NOMDOG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NOMDOG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NOMDOG, изучите текущую цену NOMDOG!

Прогноз цены NOMDOG Хотите узнать, куда может двигаться NOMDOG? Наша страница прогноза цены NOMDOG объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена NOMDOG прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!