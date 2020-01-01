Токеномика Nomad Exiles (PRIDE)

Токеномика Nomad Exiles (PRIDE)

Откройте для себя ключевую информацию о Nomad Exiles (PRIDE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Nomad Exiles (PRIDE)

The Nomad Exiles project is a vivid example of a modern approach to creating gaming metaverses. This is a full-fledged multiplayer online game that brings classic RPG gameplay and advanced lore with many secrets and plot twists to the world of blockchain games. But the game also has a variety of Play-to-Earn mechanics that allow every player to find a way to earn money that they will like: from selling game valuables in the form of NFT to receiving prize tokens for winning PvP battles.

Официальный сайт:
https://nomadexiles.io/

Токеномика и анализ цен Nomad Exiles (PRIDE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nomad Exiles (PRIDE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 80,13K
$ 80,13K$ 80,13K
Исторический максимум:
$ 0,458507
$ 0,458507$ 0,458507
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00080129
$ 0,00080129$ 0,00080129

Токеномика Nomad Exiles (PRIDE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Nomad Exiles (PRIDE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PRIDE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PRIDE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PRIDE, изучите текущую цену PRIDE!

Прогноз цены PRIDE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.