Токеномика Nomad Exiles (PRIDE) Откройте для себя ключевую информацию о Nomad Exiles (PRIDE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Nomad Exiles (PRIDE) The Nomad Exiles project is a vivid example of a modern approach to creating gaming metaverses. This is a full-fledged multiplayer online game that brings classic RPG gameplay and advanced lore with many secrets and plot twists to the world of blockchain games. But the game also has a variety of Play-to-Earn mechanics that allow every player to find a way to earn money that they will like: from selling game valuables in the form of NFT to receiving prize tokens for winning PvP battles. Официальный сайт: https://nomadexiles.io/ Купить PRIDE сейчас!

Токеномика и анализ цен Nomad Exiles (PRIDE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nomad Exiles (PRIDE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 80,13K $ 80,13K $ 80,13K Исторический максимум: $ 0,458507 $ 0,458507 $ 0,458507 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00080129 $ 0,00080129 $ 0,00080129 Узнайте больше о цене Nomad Exiles (PRIDE)

Токеномика Nomad Exiles (PRIDE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Nomad Exiles (PRIDE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PRIDE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PRIDE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PRIDE, изучите текущую цену PRIDE!

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