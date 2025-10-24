Что такое NOI Token (NOI)

We're launching the world's first cryptocurrency and RWA (Real World Assets) exchange with a multilingual, physical call center. It will provide comprehensive customer service and sales support. This is a tremendous value for people 50+ who expect such support, which no other exchange currently offers. Our platform combines innovation with a traditional approach to customer care. We will be the first classic crypto exchange to

Источник NOI Token (NOI) Официальный веб-сайт

Прогноз цены NOI Token (USD)

Сколько будет стоить NOI Token (NOI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов NOI Token (NOI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для NOI Token.

NOI на местную валюту

Токеномика NOI Token (NOI)

Понимание токеномики NOI Token (NOI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена NOI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о NOI Token (NOI) Сколько стоит NOI Token (NOI) на сегодня? Актуальная цена NOI в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена NOI в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена NOI в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация NOI Token? Рыночная капитализация NOI составляет $ 16,54K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение NOI? Циркулирующее предложение NOI составляет 380,12M USD . Какова была максимальная цена (ATH) NOI? NOI достиг максимальной цены (ATH) в 0,00104937 USD . Какова была минимальная цена NOI за все время (ATL)? NOI достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов NOI? Объем торгов за последние 24 часа для NOI составляет -- USD . Вырастет ли NOI в цене в этом году? NOI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены NOI для более подробного анализа.

