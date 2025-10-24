Текущая цена NOI Token сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены NOI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены NOI прямо сейчас на MEXC.Текущая цена NOI Token сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены NOI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены NOI прямо сейчас на MEXC.

График цены NOI Token (NOI) в реальном времени
Информация о ценах NOI Token (NOI) (USD)

Текущая цена NOI Token (NOI) составляет --. За последние 24 часа NOI торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена NOI за все время составляет $ 0,00104937, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, NOI изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на 0,00% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация NOI Token (NOI)

Текущая рыночная капитализация NOI Token составляет $ 16,54K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение NOI составляет 380,12M, а общее предложение – 380124553.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 16,54K.

История цен NOI Token (NOI) в USD

За сегодня изменение цены NOI Token на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены NOI Token на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены NOI Token на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены NOI Token на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 00,00%
60 дней$ 00,00%
90 дней$ 0--

Что такое NOI Token (NOI)

We're launching the world's first cryptocurrency and RWA (Real World Assets) exchange with a multilingual, physical call center. It will provide comprehensive customer service and sales support. This is a tremendous value for people 50+ who expect such support, which no other exchange currently offers. Our platform combines innovation with a traditional approach to customer care. We will be the first classic crypto exchange to

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены NOI Token (USD)

Сколько будет стоить NOI Token (NOI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов NOI Token (NOI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для NOI Token.

Проверьте прогноз цены NOI Token!

NOI на местную валюту

Токеномика NOI Token (NOI)

Понимание токеномики NOI Token (NOI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена NOI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о NOI Token (NOI)

Сколько стоит NOI Token (NOI) на сегодня?
Актуальная цена NOI в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена NOI в USD?
Текущая цена NOI в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация NOI Token?
Рыночная капитализация NOI составляет $ 16,54K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение NOI?
Циркулирующее предложение NOI составляет 380,12M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) NOI?
NOI достиг максимальной цены (ATH) в 0,00104937 USD.
Какова была минимальная цена NOI за все время (ATL)?
NOI достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов NOI?
Объем торгов за последние 24 часа для NOI составляет -- USD.
Вырастет ли NOI в цене в этом году?
NOI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены NOI для более подробного анализа.
