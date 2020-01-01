Токеномика No Mans Land (NML) Откройте для себя ключевую информацию о No Mans Land (NML), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о No Mans Land (NML) No Man's Land (NML) is a real-life memecoin narrative centered on Daniel’s ambitious journey across continents and his dedication to making a positive impact through charity work. This project offers a fresh take on what a memecoin can represent, intertwining digital assets with real-world adventures to inspire global engagement. As Daniel travels across Brazil, Sweden, Morocco, China, Pakistan, and Siberia, NML holders can follow his story and witness his encounters with different cultures, landscapes, and communities. The project aims to engage the community, enabling them to play a meaningful role by supporting initiatives that address challenges in third-world countries. This journey is documented in detail, and through NML, the community is invited to join virtually, following Daniel’s travels and contributions to local causes. Официальный сайт: https://www.nomanslandmeme.com/ Купить NML сейчас!

Токеномика и анализ цен No Mans Land (NML) Изучите ключевые данные о токеномике и цене No Mans Land (NML), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,44K $ 5,44K $ 5,44K Общее предложение: $ 949,65M $ 949,65M $ 949,65M Оборотное предложение: $ 949,65M $ 949,65M $ 949,65M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,44K $ 5,44K $ 5,44K Исторический максимум: $ 0,00952256 $ 0,00952256 $ 0,00952256 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене No Mans Land (NML)

Токеномика No Mans Land (NML): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики No Mans Land (NML) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NML, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NML. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NML, изучите текущую цену NML!

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