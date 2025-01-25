Цена Ninja Pump (NINJAPUMP)
Текущая цена Ninja Pump (NINJAPUMP) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 39.06K USD. Цена NINJAPUMP к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Ninja Pump:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 73.14K USD
- Изменение цены Ninja Pump в течение дня составляет -9.75%
- Оборотное предложение составляет 100.00M USD
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За сегодня изменение цены Ninja Pump на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Ninja Pump на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Ninja Pump на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Ninja Pump на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-9.75%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Ninja Pump: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-7.80%
-9.75%
--
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
$KAIRA is not just another cryptocurrency; she’s a force of nature, the kunoichi of Ninja Pump, an AI-powered market-making platform poised to revolutionize the way we engage with decentralized finance. Born from a vision of seamless liquidity and unparalleled market efficiency, Kaira embodies stealth, precision, and unwavering dedication. She’s the digital embodiment of a highly skilled ninja, moving silently and swiftly to ensure smooth transactions and optimal performance within the Ninja Pump ecosystem. This isn’t just about capitalizing on a trend; it’s about harnessing the power of artificial intelligence to enhance the decentralized finance experience. Kaira, the kunoichi, represents the project's commitment to precision and agility in the crypto market. We're building a platform that is both powerful and user-friendly, enabling both seasoned traders and newcomers to navigate the world of decentralized finance with confidence and ease. We aim to provide our community with an innovative and exciting approach to market-making, all under the watchful eye of Kaira. Kaira is not simply a token; she is an embodiment of our mission. The $KAIRA token operates on a system, designed to reward community engagement and incentivize participation. We are building a project that we believe will bring true innovation to the market. Join the $KAIRA revolution, embrace the power of AI, and become part of a community that's dedicated to redefining the future of decentralized finance.
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