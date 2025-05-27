Цена NFT Ai (NFTAI)
Текущая цена NFT Ai (NFTAI) сегодня составляет 0.00531299 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 5.03M USD. Цена NFTAI к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка NFT Ai:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены NFT Ai в течение дня составляет -2.82%
- Оборотное предложение составляет 946.70M USD
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За сегодня изменение цены NFT Ai на USD составило $ -0.000154357438376985.
За последние 30 дней изменение цены NFT Ai на USD составило $ +0.0047903867.
За последние 60 дней изменение цены NFT Ai на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены NFT Ai на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.000154357438376985
|-2.82%
|30 дней
|$ +0.0047903867
|+90.16%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен NFT Ai: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+1.78%
-2.82%
+62.13%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
NFTAi is an innovative Web3 platform that merges AI technology with NFTs to redefine digital ownership, creativity, and asset utility. Our mission is to make NFT creation, discovery, and trading more intelligent, accessible, and rewarding for users across all experience levels. Our token $NFTAi is currently live on the Solana blockchain and listed on Biconomy Exchange. We’re seeing a growing community and increasing demand for broader access to our token across reputable platforms.
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