Токеномика Nexus Dubai (NXD) Откройте для себя ключевую информацию о Nexus Dubai (NXD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Nexus Dubai (NXD) Nexus Token is a bridging multi-network token that supports various networks. The Nexus Token is being initially issued by Polygon, the touted second layer of the Ethereum network, which is based on the next-generation "Proof of Stake" consensus algorithm, allowing for fast processing and decentralization. Polygon is expected to solve Ethereum's high fees and transaction problems, allowing for cheaper and faster transactions than other chains. In addition, Polygon's second layer (side chain) acts as a fast blockchain that runs alongside the main Ethereum blockchain. Polygon, a potential future replacement for Ethereum, is also highly compatible with ERC and can be used for applications on various Ethereum blockchains. The total number of Nexus Token issued is fixed, and if more networks are supported, the number of newly issued Nexus Token in the Polygon network will be locked. Официальный сайт: https://nexuscoin-dubai.com/ Купить NXD сейчас!

Токеномика и анализ цен Nexus Dubai (NXD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nexus Dubai (NXD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 50,00B $ 50,00B $ 50,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 156,99K $ 156,99K $ 156,99K Исторический максимум: $ 4,42 $ 4,42 $ 4,42 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Nexus Dubai (NXD)

Токеномика Nexus Dubai (NXD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Nexus Dubai (NXD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NXD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NXD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NXD, изучите текущую цену NXD!

Прогноз цены NXD Хотите узнать, куда может двигаться NXD? Наша страница прогноза цены NXD объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена NXD прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!