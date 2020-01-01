Токеномика Newmoney AI (NEW) Откройте для себя ключевую информацию о Newmoney AI (NEW), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Newmoney AI (NEW) Newmoney AI is a groundbreaking financial platform that redefines how people interact with money. Powered by advanced AI, our virtual assistant, Newton, enables seamless, borderless financial transactions anytime and anywhere. Whether users want to send or request money, swap crypto, or purchase stocks, Newmoney AI integrates these actions directly into familiar platforms like WhatsApp, SMS, Telegram, and Discord — no separate apps required. Официальный сайт: https://newmoney.ai/ Whitepaper: https://docs.newmoney.ai/ Купить NEW сейчас!

Токеномика и анализ цен Newmoney AI (NEW) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Newmoney AI (NEW), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,15K $ 4,15K $ 4,15K Общее предложение: $ 999,96M $ 999,96M $ 999,96M Оборотное предложение: $ 925,14M $ 925,14M $ 925,14M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,49K $ 4,49K $ 4,49K Исторический максимум: $ 0,00594364 $ 0,00594364 $ 0,00594364 Исторический минимум: $ 0,00000394 $ 0,00000394 $ 0,00000394 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Newmoney AI (NEW)

Токеномика Newmoney AI (NEW): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Newmoney AI (NEW) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NEW, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NEW. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NEW, изучите текущую цену NEW!

Прогноз цены NEW Хотите узнать, куда может двигаться NEW? Наша страница прогноза цены NEW объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена NEW прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!