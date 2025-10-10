Токеномика New York (NYC) Откройте для себя ключевую информацию о New York (NYC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен New York (NYC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене New York (NYC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 20,45K $ 20,45K $ 20,45K Общее предложение: $ 999,22M $ 999,22M $ 999,22M Оборотное предложение: $ 999,22M $ 999,22M $ 999,22M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 20,45K $ 20,45K $ 20,45K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене New York (NYC) Купить NYC сейчас!

It's a community coin to unite the greatest city in the world, New York City. Our goal is to connect the online and offline people from New York and form a great community. Our aim is to connect all crypto enthusiasts from New York City and everyone who feels connected to New York City in any way possible. We want the token to be the center of a great movement to unite the city. Our plan is to organize online and offline meetings where everyone can have fun, make connections and build a strong network together. Официальный сайт: https://x.com/nyconsol

Токеномика New York (NYC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики New York (NYC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NYC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NYC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NYC, изучите текущую цену NYC!

