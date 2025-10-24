Текущая цена New York сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены NYC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены NYC прямо сейчас на MEXC.Текущая цена New York сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены NYC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены NYC прямо сейчас на MEXC.

Логотип New York

Цена New York (NYC)

Не в листинге

Текущая цена 1 NYC в USD:

--
----
0,00%1D
mexc
USD
График цены New York (NYC) в реальном времени
Информация о ценах New York (NYC) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0,00%

0,00%

Текущая цена New York (NYC) составляет --. За последние 24 часа NYC торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена NYC за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, NYC изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на 0,00% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация New York (NYC)

$ 20,45K
$ 20,45K$ 20,45K

--
----

$ 20,45K
$ 20,45K$ 20,45K

999,22M
999,22M 999,22M

999 216 736,783063
999 216 736,783063 999 216 736,783063

Текущая рыночная капитализация New York составляет $ 20,45K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение NYC составляет 999,22M, а общее предложение – 999216736.783063. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 20,45K.

История цен New York (NYC) в USD

За сегодня изменение цены New York на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены New York на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены New York на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены New York на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 0+0,98%
60 дней$ 0+2,99%
90 дней$ 0--

Что такое New York (NYC)

It’s a community coin to unite the greatest city in the world, New York City. Our goal is to connect the online and offline people from New York and form a great community.

Our aim is to connect all crypto enthusiasts from New York City and everyone who feels connected to New York City in any way possible. We want the token to be the center of a great movement to unite the city.

Our plan is to organize online and offline meetings where everyone can have fun, make connections and build a strong network together.

Источник New York (NYC)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены New York (USD)

Сколько будет стоить New York (NYC) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов New York (NYC) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для New York.

Проверьте прогноз цены New York!

NYC на местную валюту

Токеномика New York (NYC)

Понимание токеномики New York (NYC) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена NYC прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о New York (NYC)

Сколько стоит New York (NYC) на сегодня?
Актуальная цена NYC в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена NYC в USD?
Текущая цена NYC в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация New York?
Рыночная капитализация NYC составляет $ 20,45K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение NYC?
Циркулирующее предложение NYC составляет 999,22M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) NYC?
NYC достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена NYC за все время (ATL)?
NYC достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов NYC?
Объем торгов за последние 24 часа для NYC составляет -- USD.
Вырастет ли NYC в цене в этом году?
NYC может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены NYC для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.