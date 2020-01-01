Токеномика New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) Откройте для себя ключевую информацию о New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) "$Haggis is a unique meme coin inspired by the heartwarming story of the birth of an endangered pygmy hippo calf named Haggis at Edinburgh Zoo. This coin celebrates this special event and brings together a community of animal lovers and crypto enthusiasts who want to support and enjoy a lighthearted, meme-driven project. $Haggis serves as a fun and engaging token that brings attention to endangered species while offering a distinct experience within the crypto world. Though $Haggis has no specific utility beyond community engagement and trading, it is designed to embody the spirit of Haggis the hippo playful, lively, and uniting people through a shared cause. Our mission is to create a space for users to enjoy and support a coin inspired by real-world events that make a difference, promoting a sense of camaraderie around an iconic symbol from the animal kingdom. Официальный сайт: https://haggis.vip/ Купить HAGGIS сейчас!

Токеномика и анализ цен New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 58,31K $ 58,31K $ 58,31K Общее предложение: $ 999,68M $ 999,68M $ 999,68M Оборотное предложение: $ 999,68M $ 999,68M $ 999,68M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 58,31K $ 58,31K $ 58,31K Исторический максимум: $ 0,00715708 $ 0,00715708 $ 0,00715708 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS)

Токеномика New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HAGGIS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HAGGIS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HAGGIS, изучите текущую цену HAGGIS!

Прогноз цены HAGGIS Хотите узнать, куда может двигаться HAGGIS? Наша страница прогноза цены HAGGIS объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена HAGGIS прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!