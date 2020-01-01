Токеномика New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) Откройте для себя ключевую информацию о New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) The KIRBY token is a community-driven memecoin on the Solana blockchain, inspired by the birth of Kirby, a baby elephant at the Houston Zoo. While primarily created for fun and community engagement, KIRBY also raises awareness for wildlife conservation. The token features exclusive content centered around Kirby, aiming to build a strong, supportive community of animal lovers and crypto enthusiasts. With its low-cost, fast transactions on Solana, KIRBY combines the excitement of memecoins with a heartwarming story that resonates with its holders. Официальный сайт: https://kirbyelephant.com/ Купить KIRBY сейчас!

Токеномика и анализ цен New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 37,66K $ 37,66K $ 37,66K Общее предложение: $ 999,21M $ 999,21M $ 999,21M Оборотное предложение: $ 999,21M $ 999,21M $ 999,21M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 37,66K $ 37,66K $ 37,66K Исторический максимум: $ 0,01773507 $ 0,01773507 $ 0,01773507 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY)

Токеномика New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KIRBY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KIRBY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KIRBY, изучите текущую цену KIRBY!

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