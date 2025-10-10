Токеномика Never Go Full (RETARD) Откройте для себя ключевую информацию о Never Go Full (RETARD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Never Go Full (RETARD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Never Go Full (RETARD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 12,87K $ 12,87K $ 12,87K Общее предложение: $ 99,90B $ 99,90B $ 99,90B Оборотное предложение: $ 99,90B $ 99,90B $ 99,90B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 12,87K $ 12,87K $ 12,87K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Never Go Full (RETARD) Купить RETARD сейчас!

Информация о Never Go Full (RETARD) The $Retard ticker was given to the degens on crypto tiwtter when a term used from the movie Tropic Thunder was brought to life "Never Go Full Retard". The term retard is used a lot in the meme coin space, a lot of degenerates in the trenches aping aimlessly - "Retard" We rebranded the ticker to make it a fun meme for all the degens in the trenches trying to find a cup, community but instead we gave birth to the "Retard Cabal" - Alpha for the retards lol When the chart is pumping we may go full retard but in the mean time we will give out the advice to these degens as they join the RETARD CABAL - NEVER GO FULL RETARD. Официальный сайт: https://retardcabal.com/

Токеномика Never Go Full (RETARD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Never Go Full (RETARD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RETARD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RETARD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RETARD, изучите текущую цену RETARD!

