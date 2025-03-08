Цена Never Go Full (RETARD)
Текущая цена Never Go Full (RETARD) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 14.82K USD. Цена RETARD к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Never Go Full:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 941.46 USD
- Изменение цены Never Go Full в течение дня составляет -5.92%
- Оборотное предложение составляет 99.97B USD
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За сегодня изменение цены Never Go Full на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Never Go Full на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Never Go Full на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Never Go Full на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-5.92%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Never Go Full: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-3.04%
-5.92%
-95.69%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
The $Retard ticker was given to the degens on crypto tiwtter when a term used from the movie Tropic Thunder was brought to life “Never Go Full Retard”. The term retard is used a lot in the meme coin space, a lot of degenerates in the trenches aping aimlessly - “Retard” We rebranded the ticker to make it a fun meme for all the degens in the trenches trying to find a cup, community but instead we gave birth to the “Retard Cabal” - Alpha for the retards lol When the chart is pumping we may go full retard but in the mean time we will give out the advice to these degens as they join the RETARD CABAL - NEVER GO FULL RETARD.
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