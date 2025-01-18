Цена Neutroswap (NEUTRO)
Текущая цена Neutroswap (NEUTRO) сегодня составляет 0.02939079 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена NEUTRO к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Neutroswap:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 3.87K USD
- Изменение цены Neutroswap в течение дня составляет -1.65%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене NEUTRO к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах NEUTRO.
За сегодня изменение цены Neutroswap на USD составило $ -0.00049539962710694.
За последние 30 дней изменение цены Neutroswap на USD составило $ +0.0003082976.
За последние 60 дней изменение цены Neutroswap на USD составило $ +0.0035305862.
За последние 90 дней изменение цены Neutroswap на USD составило $ +0.009795024631109636.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.00049539962710694
|-1.65%
|30 дней
|$ +0.0003082976
|+1.05%
|60 дней
|$ +0.0035305862
|+12.01%
|90 дней
|$ +0.009795024631109636
|+49.99%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Neutroswap: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.43%
-1.65%
+9.05%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
What is the project about? We have been listed on Defillama https://defillama.com/protocol/neutroswap?denomination=USD with $160k TVL. Please consider listing us. Neutroswap is an automated market-maker (AMM) on the EOS EVM blockchain that is community-driven and offers the lowest fees for swapping assets. It also has some of the most lucrative rewards for staking and yield farming in the entire EOS EVM ecosystem, making it an appealing choice for those looking to generate returns on their assets. What makes your project unique? At Neutroswap, we believe in the power of community-driven projects. That's why we're proud to announce that we will do a fair launch with no private sales or investment from external parties. Our goal is to build a decentralized platform that is truly owned and governed by the community. 100% community-driven launch with no token allocation to the Neutro team or any private investors at launch. History of your project. EOS is one of the largest crypto out there and we see they lack of developers and liquidity. With the launching of EOS EVM, there will be more users, more liquidity coming to EOS EVM. That's why we want to build on top of eos What’s next for your project? Launchpad, concentrated liquidity What can your token be used for? Farm, governance
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 NEUTRO к AUD
A$0.0473191719
|1 NEUTRO к GBP
￡0.0241004478
|1 NEUTRO к EUR
€0.0285090663
|1 NEUTRO к USD
$0.02939079
|1 NEUTRO к MYR
RM0.132258555
|1 NEUTRO к TRY
₺1.0413156897
|1 NEUTRO к JPY
¥4.5943682928
|1 NEUTRO к RUB
₽3.0122620671
|1 NEUTRO к INR
₹2.5446545982
|1 NEUTRO к IDR
Rp481.8161524176
|1 NEUTRO к PHP
₱1.7208307545
|1 NEUTRO к EGP
￡E.1.481295816
|1 NEUTRO к BRL
R$0.179283819
|1 NEUTRO к CAD
C$0.0423227376
|1 NEUTRO к BDT
৳3.570980985
|1 NEUTRO к NGN
₦45.7799762277
|1 NEUTRO к UAH
₴1.2376461669
|1 NEUTRO к VES
Bs1.58710266
|1 NEUTRO к PKR
Rs8.1935644362
|1 NEUTRO к KZT
₸15.6000435162
|1 NEUTRO к THB
฿1.0107492681
|1 NEUTRO к TWD
NT$0.9666630831
|1 NEUTRO к CHF
Fr0.0267456189
|1 NEUTRO к HKD
HK$0.2286603462
|1 NEUTRO к MAD
.د.م0.2950835316