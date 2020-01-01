Токеномика Neutrino System Base (NSBT) Откройте для себя ключевую информацию о Neutrino System Base (NSBT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Neutrino System Base (NSBT) Официальный сайт: https://neutrino.at/ Купить NSBT сейчас!

Токеномика и анализ цен Neutrino System Base (NSBT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Neutrino System Base (NSBT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 157,19K $ 157,19K $ 157,19K Общее предложение: $ 2,83M $ 2,83M $ 2,83M Оборотное предложение: $ 2,83M $ 2,83M $ 2,83M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 157,19K $ 157,19K $ 157,19K Исторический максимум: $ 76,76 $ 76,76 $ 76,76 Исторический минимум: $ 0,050315 $ 0,050315 $ 0,050315 Текущая цена: $ 0,055454 $ 0,055454 $ 0,055454 Узнайте больше о цене Neutrino System Base (NSBT)

Токеномика Neutrino System Base (NSBT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Neutrino System Base (NSBT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NSBT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NSBT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NSBT, изучите текущую цену NSBT!

Прогноз цены NSBT Хотите узнать, куда может двигаться NSBT? Наша страница прогноза цены NSBT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена NSBT прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!