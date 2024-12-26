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Цена Neutrino System Base (NSBT)

USD

График цены Neutrino System Base (NSBT) в реальном времени

$0.134014
$0.134014$0.134014
+32.90%(1D)

Цена Neutrino System Base (NSBT) сегодня

Текущая цена Neutrino System Base (NSBT) сегодня составляет 0.134014 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 380.81K USD. Цена NSBT к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Neutrino System Base:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 54.26K USD
- Изменение цены Neutrino System Base в течение дня составляет +32.91%
- Оборотное предложение составляет 2.83M USD

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Ценовые показатели Neutrino System Base (NSBT) - USD

За сегодня изменение цены Neutrino System Base на USD составило $ +0.03318002.
За последние 30 дней изменение цены Neutrino System Base на USD составило $ -0.0181978146.
За последние 60 дней изменение цены Neutrino System Base на USD составило $ +0.0064603458.
За последние 90 дней изменение цены Neutrino System Base на USD составило $ -0.02406592292050466.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.03318002+32.91%
30 дней$ -0.0181978146-13.57%
60 дней$ +0.0064603458+4.82%
90 дней$ -0.02406592292050466-15.22%

Анализ цен Neutrino System Base (NSBT)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Neutrino System Base: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.100693
$ 0.100693$ 0.100693

$ 0.319684
$ 0.319684$ 0.319684

$ 76.76
$ 76.76$ 76.76

-9.04%

+32.91%

-0.07%

Рыночная информация Neutrino System Base (NSBT)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 380.81K
$ 380.81K$ 380.81K

$ 54.26K
$ 54.26K$ 54.26K

2.83M
2.83M 2.83M

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Источник Neutrino System Base (NSBT)

Официальный веб-сайт

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