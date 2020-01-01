Токеномика Ness Lab (NESS) Откройте для себя ключевую информацию о Ness Lab (NESS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ness Lab (NESS) Ness LAB is committed to building an information economy around CoinNess, where the creation, consumption, and distribution of abundant information are powered by the blockchain and Web3 ecosystem, and are able to connect and transcend geographical boundaries. NESS is the native token of Ness Lab. It is designed to connect users with stakeholders, and offer a unique rewards system to incentivize active participation and contribution to the platform's growth. The NESS token plays a key role in incentivizing and aligning the interests of all parties within the ecosystem. By creating a system of rewards and incentive system that benefits service providers, users, and business partners alike, NESS can help to foster collaboration and innovation within the ecosystem, ultimately leading to its long-term growth and success. Официальный сайт: https://nesslab.io/ Whitepaper: https://nesslab.gitbook.io/ness-lab/ Купить NESS сейчас!

Токеномика и анализ цен Ness Lab (NESS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ness Lab (NESS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Исторический максимум: $ 0,886256 $ 0,886256 $ 0,886256 Исторический минимум: $ 0,02948356 $ 0,02948356 $ 0,02948356 Текущая цена: $ 0,078089 $ 0,078089 $ 0,078089 Узнайте больше о цене Ness Lab (NESS)

Токеномика Ness Lab (NESS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ness Lab (NESS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NESS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NESS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NESS, изучите текущую цену NESS!

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