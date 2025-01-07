Цена Ness Lab (NESS)
Текущая цена Ness Lab (NESS) сегодня составляет 0.0353075 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена NESS к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Ness Lab:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 137.22K USD
- Изменение цены Ness Lab в течение дня составляет -0.82%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Ness Lab на USD составило $ -0.00029429983588755.
За последние 30 дней изменение цены Ness Lab на USD составило $ -0.0061897119.
За последние 60 дней изменение цены Ness Lab на USD составило $ -0.0025796189.
За последние 90 дней изменение цены Ness Lab на USD составило $ +0.0001984123023974.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.00029429983588755
|-0.82%
|30 дней
|$ -0.0061897119
|-17.53%
|60 дней
|$ -0.0025796189
|-7.30%
|90 дней
|$ +0.0001984123023974
|+0.57%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Ness Lab: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.15%
-0.82%
+1.70%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Ness LAB is committed to building an information economy around CoinNess, where the creation, consumption, and distribution of abundant information are powered by the blockchain and Web3 ecosystem, and are able to connect and transcend geographical boundaries. NESS is the native token of Ness Lab. It is designed to connect users with stakeholders, and offer a unique rewards system to incentivize active participation and contribution to the platform's growth. The NESS token plays a key role in incentivizing and aligning the interests of all parties within the ecosystem. By creating a system of rewards and incentive system that benefits service providers, users, and business partners alike, NESS can help to foster collaboration and innovation within the ecosystem, ultimately leading to its long-term growth and success.
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