Цена Neptune Finance (NEP)

USD

График цены Neptune Finance (NEP) в реальном времени

$0.219725
$0.219725$0.219725
-2.40%(1D)

Цена Neptune Finance (NEP) сегодня

Текущая цена Neptune Finance (NEP) сегодня составляет 0.219706 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 266.26K USD. Цена NEP к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Neptune Finance:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 328.07 USD
- Изменение цены Neptune Finance в течение дня составляет -2.43%
- Оборотное предложение составляет 1.21M USD

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Ценовые показатели Neptune Finance (NEP) - USD

За сегодня изменение цены Neptune Finance на USD составило $ -0.0054930903373096.
За последние 30 дней изменение цены Neptune Finance на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Neptune Finance на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Neptune Finance на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.0054930903373096-2.43%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Анализ цен Neptune Finance (NEP)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Neptune Finance: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.217955
$ 0.217955$ 0.217955

$ 0.233648
$ 0.233648$ 0.233648

$ 0.296643
$ 0.296643$ 0.296643

-0.07%

-2.43%

-4.91%

Рыночная информация Neptune Finance (NEP)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 266.26K
$ 266.26K$ 266.26K

$ 328.07
$ 328.07$ 328.07

1.21M
1.21M 1.21M

Что такое Neptune Finance (NEP)

Neptune positions itself as the premier decentralized exchange (DEX) on the Swell Network, leveraging the ve(3,3) concentrated liquidity model and an innovative DEX aggregator to deliver unmatched swap rates and an exceptional user experience. With an innovative approach to liquidity aggregation and efficient trading, Neptune empowers both traders and liquidity providers to navigate the complexities of DeFi effortlessly. Advanced features, such as the Innovative AMM and Powerful Dex Aggregator, ensure users access the best rates by dynamically scanning multiple liquidity sources. Additionally, Neptune employs a governance and rewards system tailored to promote fair token distribution and sustained ecosystem growth.

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Источник Neptune Finance (NEP)

Официальный веб-сайт

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