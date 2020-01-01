Токеномика NeoTech (NEOT) Откройте для себя ключевую информацию о NeoTech (NEOT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о NeoTech (NEOT) Neotech utilizes Smart City® technology to scan physical structures and assets, transforming them into precise 3D and point-cloud models. By incorporating our business with blockchain technology, Neotech develops digital twins and immersive experiences, elevating virtual settings and offering beneficial resources for fields such as urban planning and VR simulations. Our AI-driven data processing technology integrates, corrects, and optimizes data from cameras, LiDAR, GPS, GNSS, and IMU, ensuring precise alignment and consistency. This results in highly accurate digital models tailored for practical applications. Currently, our technology is in use in major cities such as Berlin, Vienna, Gothenburg, Bucharest, Zurich, Paris, Miami, and New York. Официальный сайт: https://www.neotechai.com/ Whitepaper: https://neotechai.gitbook.io/neotechai Купить NEOT сейчас!

Токеномика и анализ цен NeoTech (NEOT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NeoTech (NEOT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 268,69K $ 268,69K $ 268,69K Общее предложение: $ 250,00M $ 250,00M $ 250,00M Оборотное предложение: $ 250,00M $ 250,00M $ 250,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 268,69K $ 268,69K $ 268,69K Исторический максимум: $ 0,04927363 $ 0,04927363 $ 0,04927363 Исторический минимум: $ 0,00100522 $ 0,00100522 $ 0,00100522 Текущая цена: $ 0,00107475 $ 0,00107475 $ 0,00107475 Узнайте больше о цене NeoTech (NEOT)

Токеномика NeoTech (NEOT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NeoTech (NEOT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NEOT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NEOT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NEOT, изучите текущую цену NEOT!

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