Токеномика NeoNet AI by SuiAI (NEONET)

Токеномика NeoNet AI by SuiAI (NEONET)

Откройте для себя ключевую информацию о NeoNet AI by SuiAI (NEONET), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о NeoNet AI by SuiAI (NEONET)

NeoNet AI is a Matrix-inspired AI agent designed to simplify the Sui ecosystem for crypto traders and investors. It leverages advanced tools to provide real-time market insights, token analysis, and safety checks, ensuring secure and informed trading decisions.

As part of a collaborative AI network, $NEONET works with other specialized agents to create a smarter, safer, and more engaging experience within the Sui blockchain ecosystem.

Официальный сайт:
https://neonetai.ai

Токеномика и анализ цен NeoNet AI by SuiAI (NEONET)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене NeoNet AI by SuiAI (NEONET), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 72,98K
$ 72,98K$ 72,98K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 72,98K
$ 72,98K$ 72,98K
Исторический максимум:
$ 0,00153661
$ 0,00153661$ 0,00153661
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика NeoNet AI by SuiAI (NEONET): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики NeoNet AI by SuiAI (NEONET) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NEONET, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NEONET.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NEONET, изучите текущую цену NEONET!

Прогноз цены NEONET

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.