Токеномика NAVIX (NAVIX)

Токеномика NAVIX (NAVIX)

Откройте для себя ключевую информацию о NAVIX (NAVIX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о NAVIX (NAVIX)

The Navix Ecosystem is a revolutionary blockchain gaming platform designed to unify player-owned economies across multiple games through cross-chain interoperability and the NAVIX utility token. Navix enables seamless NFT asset portability at its core, allowing in−game items like ships, skins, and weapons to function across titles such as Navis War(strategy) and Drone Defiance(FPS). Players can earn NAVIX through skill-based gameplay, staking, and tournaments, while also participating in DAO governance to shape the ecosystem’s future. By combining AAA-quality gaming experiences with Web3 ownership, Navix simplifies blockchain adoption for mainstream gamers, offering frictionless onboarding, gas-free transactions via SKALE, and a sustainable token economy. The platform’s vision is to create a diverse portfolio of games, foster community-driven development, and become the leading interoperable gaming ecosystem, bridging the gap between Web2 and Web3.

Официальный сайт:
https://www.navixecosystem.com/
Whitepaper:
https://navis-war.gitbook.io/navix-ecosystem-whitepaper

Токеномика и анализ цен NAVIX (NAVIX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене NAVIX (NAVIX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,99K
$ 2,99K$ 2,99K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 14,61M
$ 14,61M$ 14,61M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 204,53K
$ 204,53K$ 204,53K
Исторический максимум:
$ 0,00126737
$ 0,00126737$ 0,00126737
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00020453
$ 0,00020453$ 0,00020453

Токеномика NAVIX (NAVIX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики NAVIX (NAVIX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NAVIX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NAVIX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NAVIX, изучите текущую цену NAVIX!

Прогноз цены NAVIX

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.