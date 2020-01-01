Токеномика NAVIX (NAVIX) Откройте для себя ключевую информацию о NAVIX (NAVIX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о NAVIX (NAVIX) The Navix Ecosystem is a revolutionary blockchain gaming platform designed to unify player-owned economies across multiple games through cross-chain interoperability and the NAVIX utility token. Navix enables seamless NFT asset portability at its core, allowing in−game items like ships, skins, and weapons to function across titles such as Navis War(strategy) and Drone Defiance(FPS). Players can earn NAVIX through skill-based gameplay, staking, and tournaments, while also participating in DAO governance to shape the ecosystem’s future. By combining AAA-quality gaming experiences with Web3 ownership, Navix simplifies blockchain adoption for mainstream gamers, offering frictionless onboarding, gas-free transactions via SKALE, and a sustainable token economy. The platform’s vision is to create a diverse portfolio of games, foster community-driven development, and become the leading interoperable gaming ecosystem, bridging the gap between Web2 and Web3. Официальный сайт: https://www.navixecosystem.com/ Whitepaper: https://navis-war.gitbook.io/navix-ecosystem-whitepaper Купить NAVIX сейчас!

Токеномика и анализ цен NAVIX (NAVIX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NAVIX (NAVIX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,99K $ 2,99K $ 2,99K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 14,61M $ 14,61M $ 14,61M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 204,53K $ 204,53K $ 204,53K Исторический максимум: $ 0,00126737 $ 0,00126737 $ 0,00126737 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00020453 $ 0,00020453 $ 0,00020453 Узнайте больше о цене NAVIX (NAVIX)

Токеномика NAVIX (NAVIX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NAVIX (NAVIX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NAVIX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NAVIX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NAVIX, изучите текущую цену NAVIX!

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