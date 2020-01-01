Токеномика National Digital Asset Stockpile (NDAS) Откройте для себя ключевую информацию о National Digital Asset Stockpile (NDAS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о National Digital Asset Stockpile (NDAS) National Digital Asset Stockpile (NDAS) is a fun and innovative memecoin designed to bring the crypto community together. With a playful twist on digital asset accumulation, NDAS aims to create a vibrant and engaging ecosystem. Join the movement and be part of a community that values creativity, humor, and the potential of digital assets. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or a newcomer, NDAS offers something for everyone. Официальный сайт: https://ndascoin.live/ Купить NDAS сейчас!

Токеномика и анализ цен National Digital Asset Stockpile (NDAS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене National Digital Asset Stockpile (NDAS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 32,26K $ 32,26K $ 32,26K Общее предложение: $ 998,79M $ 998,79M $ 998,79M Оборотное предложение: $ 998,79M $ 998,79M $ 998,79M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 32,26K $ 32,26K $ 32,26K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене National Digital Asset Stockpile (NDAS)

Токеномика National Digital Asset Stockpile (NDAS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики National Digital Asset Stockpile (NDAS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NDAS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NDAS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NDAS, изучите текущую цену NDAS!

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