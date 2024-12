Что такое Nation3 (NATION)

Nation3 is a community movement towards creating a sovereign nation on the cloud. Its mission is to research, launch, and fund initiatives, products and services that are essential to a thriving cloud nation. The $NATION token will serve as the gateway to participate in the community Discord, participate in governance decisions, receive an NFT passport, and eventually to receive the services provided by the new cloud nation.

Источник Nation3 (NATION) Официальный веб-сайт