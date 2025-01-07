Цена NANA Token (NANA)
Текущая цена NANA Token (NANA) сегодня составляет 0.00339403 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена NANA к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка NANA Token:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 5.00K USD
- Изменение цены NANA Token в течение дня составляет -6.24%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены NANA Token на USD составило $ -0.0002260553858874.
За последние 30 дней изменение цены NANA Token на USD составило $ -0.0008248965.
За последние 60 дней изменение цены NANA Token на USD составило $ +0.0095832694.
За последние 90 дней изменение цены NANA Token на USD составило $ +0.002309799506394425.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.0002260553858874
|-6.24%
|30 дней
|$ -0.0008248965
|-24.30%
|60 дней
|$ +0.0095832694
|+282.36%
|90 дней
|$ +0.002309799506394425
|+213.04%
Ознакомьтесь с последним анализом цен NANA Token: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.30%
-6.24%
+0.13%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
What is the project about? Our project, The Heist, is an idle game that we recently launched on Solana. What makes your project unique? Our game has been gaining traction and notoriety because of it's incredibly smooth UI & UX, the fact that we had a playable game on Day 1, and that we have segmented our game into Seasons as to combat token inflation, a common issue that exists with P2E games. History of your project. Our game launched last week, April 18th. This is the second game title from our studio which began in October of 2021. What’s next for your project? We have a ton of game content to release. On launch, we had about 5% of all playable content released, and will be releasing the rest over the next 3-4 months as Season 1 plays out. What can your token be used for? The $NANA token is our primary game utility token. Players can use it to upgrade their Character's (NFTs) skills, they can spend $NANA on Cosmetics in the in-game store, and they can use the token to mint new game characters. Many more sinks are planned for Season, our Gitbook Whitepaper is in the link below.
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