Какова текущая цена Mythical Mammalian Reptibird?

Mythical Mammalian Reptibird оценивается в ₽, за сегодняшний день она изменилась на -6.04%.

Насколько быстро растёт сообщество GOOFRECK?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену Mythical Mammalian Reptibird?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль Mythical Mammalian Reptibird в секторе Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов GOOFRECK?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как GOOFRECK соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽, а ATL — ₽, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 997604189.828719 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.