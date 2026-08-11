На какой блокчейн-сети работает Mysterious Source of Income?

Mysterious Source of Income работает в сети --, которая определяет, как обрабатываются транзакции, скорость подтверждений и общую безопасность. Эта сеть также влияет на совместимость с кошельками, dApp и стандартами смарт-контрактов.

Какова текущая цена INCOME?

Токен оценивается в ₽, что отражает изменение цены на -2.11% за последние 24 часа. Обновления цен собираются в реальном времени с ведущих мировых бирж.

К какой категории относится Mysterious Source of Income?

Mysterious Source of Income относится к категории Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem. Такая классификация помогает инвесторам сравнивать INCOME с аналогичными активами того же сектора, например, DeFi, мем-токены, токены уровня 1, уровня 2 или AI-токены.

Какова рыночная капитализация Mysterious Source of Income?

Его рыночная капитализация составляет ₽851263.172788998816000, что ставит актив на 9957-е место. Рыночная капитализация является широким показателем размера, степени принятия и доверия со стороны инвесторов.

Сколько токенов INCOME сейчас находится в обращении?

В обращении находятся 999659151.046883 токенов. Это количество напрямую влияет на баланс спроса и предложения, формирование цены и ожидания инфляции.

Насколько активно сегодня торговля Mysterious Source of Income?

За последний день объем торговли INCOME составил ₽--. Высокий объем часто указывает на повышенный интерес рынка или реакцию на последние новости.

Как цена сегодня соотносится с недавними максимумами и минимумами?

За последние 24 часа Mysterious Source of Income колебался между ₽ и ₽, давая трейдерам представление о краткосрочной волатильности и потенциальных зонах прорыва.