Текущая цена Myspace Girls сегодня составляет 0,00000598 USD. Следите за обновлениями цены MSG к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MSG прямо сейчас на MEXC.

График цены Myspace Girls (MSG) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 05:55:20 (UTC+8)

Информация о ценах Myspace Girls (MSG) (USD)

Текущая цена Myspace Girls (MSG) составляет $0,00000598. За последние 24 часа MSG торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MSG за все время составляет $ 0,00040737, а минимальная – $ 0,00000553.

Что касается краткосрочной динамики, MSG изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на 0,00% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Myspace Girls (MSG)

Текущая рыночная капитализация Myspace Girls составляет $ 5,03K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MSG составляет 841,76M, а общее предложение – 841764404.199086. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 5,03K.

История цен Myspace Girls (MSG) в USD

За сегодня изменение цены Myspace Girls на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Myspace Girls на USD составило $ -0,0000028638.
За последние 60 дней изменение цены Myspace Girls на USD составило $ -0,0000054626.
За последние 90 дней изменение цены Myspace Girls на USD составило $ -0,0003680652902336946.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ -0,0000028638-47,89%
60 дней$ -0,0000054626-91,34%
90 дней$ -0,0003680652902336946-98,40%

Что такое Myspace Girls (MSG)

Before Vine. Before TikTok. Before OnlyFans... there was MySpace.

MySpace Girls is a nightly livestream series meets meme coin — where early 2000s internet chaos gets a modern upgrade.

We go live every night on Pump.fun, blending real-time content, community voting, and internet drama with a coin attached. Think social media livestreaming with a market cap — and every stream pushes the momentum of $MSG.

This isn’t just nostalgia. We’re bringing back Top 8s, fan polls, comment walls, and the messy, addictive energy of the MySpace era — live and unfiltered. No charts. No lectures. No playbook. Just creators, content, and a coin that rides the vibe. You don’t need to know crypto. You just need to be online.

Токеномика Myspace Girls (MSG)

Понимание токеномики Myspace Girls (MSG) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MSG прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Myspace Girls (MSG)

Сколько стоит Myspace Girls (MSG) на сегодня?
Актуальная цена MSG в USD – 0,00000598 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MSG в USD?
Текущая цена MSG в USD составляет $ 0,00000598. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Myspace Girls?
Рыночная капитализация MSG составляет $ 5,03K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MSG?
Циркулирующее предложение MSG составляет 841,76M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MSG?
MSG достиг максимальной цены (ATH) в 0,00040737 USD.
Какова была минимальная цена MSG за все время (ATL)?
MSG достиг минимальной цены (ATL) в 0,00000553 USD.
Каков объем торгов MSG?
Объем торгов за последние 24 часа для MSG составляет -- USD.
Вырастет ли MSG в цене в этом году?
MSG может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MSG для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Myspace Girls (MSG)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

