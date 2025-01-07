Цена Myro Floki CEO (MYROFLOKI)
Текущая цена Myro Floki CEO (MYROFLOKI) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена MYROFLOKI к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Myro Floki CEO:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 35.97 USD
- Изменение цены Myro Floki CEO в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Myro Floki CEO на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Myro Floki CEO на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Myro Floki CEO на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Myro Floki CEO на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|--
|30 дней
|$ 0
|-6.03%
|60 дней
|$ 0
|+15.97%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Myro Floki CEO: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
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-0.36%
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Myro Floki CEO ($MyroFloki) is a deflationary BEP20 token from Binance Smart Chain, selfsustaining with a decentralized ecosystem that has $SOL as a reward for investors. His whole life he dreamed of becoming famous and rich. One day he decided to invest into Crypto Meme Tokens. This turned out to be the best decision of his life. Now he has been admitted into the Billionaires Club where he enjoys his life in the high society. Buy $MyroFloki now to become a member of the Billionaires Club too. Project goal is to reach a market cap of 2 billion USD!
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