Токеномика MyanCat Coin (MYAN) Откройте для себя ключевую информацию о MyanCat Coin (MYAN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MyanCat Coin (MYAN) Myancat is a living meme on Manta Pacific and launched on Gull Launcher of Gull Network. 80% of supply will be locked and deployed onto Gull Network. 10% of supply will be airdropped to community and supported of Gull VIP NFT holders 10% of supply will be used for marketing purposes Flibberdy jibberish, zippity zoppity, Wibble wobble, dippity doppity! Fizzing, buzzing, wacky words galore, Gibberish gibberish, let's explore! Gibberish gibberish, a joyful spree, Talk like MyanCat, moon we will see! Официальный сайт: https://www.myancat.com/ Купить MYAN сейчас!

Токеномика и анализ цен MyanCat Coin (MYAN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MyanCat Coin (MYAN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 416,59K $ 416,59K $ 416,59K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 416,59K $ 416,59K $ 416,59K Исторический максимум: $ 0,00223548 $ 0,00223548 $ 0,00223548 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00041659 $ 0,00041659 $ 0,00041659 Узнайте больше о цене MyanCat Coin (MYAN)

Токеномика MyanCat Coin (MYAN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MyanCat Coin (MYAN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MYAN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MYAN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MYAN, изучите текущую цену MYAN!

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