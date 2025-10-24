Что такое MuxyAI (MAI)

MuxyAI is a decentralized payment gateway and incentive protocol powering the MCP ecosystem on Morph, with the MAI token—an AI meme token—at its core that simultaneously fuels community engagement and serves as the native currency for transactions and rewards. The protocol consists of four essential components: a Payment Gateway that enables seamless crypto transactions between AI Agents and MCP services using the MAI token; a Developer Toolkit offering SDKs, templates, and dashboards to streamline MCP deployment and integration; an Incentive Protocol that distributes dynamic MAI token rewards based on service usage and quality to encourage top-tier contributions; and an MCP Launchpad that facilitates fundraising, token issuance, and liquidity bootstrapping for new MCP projects, leveraging the MAI token to align incentives and strengthen community support. MuxyAI is a decentralized payment gateway and incentive protocol powering the MCP ecosystem on Morph, with the MAI token—an AI meme token—at its core that simultaneously fuels community engagement and serves as the native currency for transactions and rewards. The protocol consists of four essential components: a Payment Gateway that enables seamless crypto transactions between AI Agents and MCP services using the MAI token; a Developer Toolkit offering SDKs, templates, and dashboards to streamline MCP deployment and integration; an Incentive Protocol that distributes dynamic MAI token rewards based on service usage and quality to encourage top-tier contributions; and an MCP Launchpad that facilitates fundraising, token issuance, and liquidity bootstrapping for new MCP projects, leveraging the MAI token to align incentives and strengthen community support.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены MuxyAI (USD)

Сколько будет стоить MuxyAI (MAI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов MuxyAI (MAI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для MuxyAI.

Проверьте прогноз цены MuxyAI!

MAI на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика MuxyAI (MAI)

Понимание токеномики MuxyAI (MAI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MAI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о MuxyAI (MAI) Сколько стоит MuxyAI (MAI) на сегодня? Актуальная цена MAI в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена MAI в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена MAI в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация MuxyAI? Рыночная капитализация MAI составляет $ 58,24K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение MAI? Циркулирующее предложение MAI составляет 710,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) MAI? MAI достиг максимальной цены (ATH) в 0,01913929 USD . Какова была минимальная цена MAI за все время (ATL)? MAI достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов MAI? Объем торгов за последние 24 часа для MAI составляет -- USD . Вырастет ли MAI в цене в этом году? MAI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MAI для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии MuxyAI (MAI)