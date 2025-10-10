Токеномика MUSK Gold (MUSK) Откройте для себя ключевую информацию о MUSK Gold (MUSK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен MUSK Gold (MUSK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MUSK Gold (MUSK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,70K $ 1,70K $ 1,70K Общее предложение: $ 690,42M $ 690,42M $ 690,42M Оборотное предложение: $ 34,52M $ 34,52M $ 34,52M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 34,09K $ 34,09K $ 34,09K Исторический максимум: $ 0,860859 $ 0,860859 $ 0,860859 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене MUSK Gold (MUSK) Купить MUSK сейчас!

$MUSK Gold is the "Gold of the Galaxy," a decentralized, peer-to-peer digital currency that enables you to easily send and receive money anywhere throughout our solar system and beyond. Unlike all other cryptocurrencies that were created solely for use on Earth, $MUSK Gold is made for the entire Universe. $MUSK Gold will fuel the financial ecosystem for the new world that pioneer Elon Musk has spent a decade preparing us for. This near future off-world society, which is not beholden to existing boundaries on Earth, will be based around the five pillars essential for humanity to thrive; Energy, Communication, Transportation, Architecture and a new Financial System. $MUSK Gold will also function as a token rewards based system for utilities in sectors such as sustainable energy, electric vehicles and advanced communication. Together, we will create a better future for all humanity...both on Earth, and beyond! Официальный сайт: https://www.musk.gold/

Токеномика MUSK Gold (MUSK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MUSK Gold (MUSK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MUSK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MUSK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MUSK, изучите текущую цену MUSK!

