Токеномика Museum Of Memes (MOM) Откройте для себя ключевую информацию о Museum Of Memes (MOM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Museum Of Memes (MOM) Museum of Memes: Explore the Fun and Future of Memecoins Welcome to the Museum of Memes, your digital gateway to the world of memecoins. Here, you can discover the most iconic and up-and-coming tokens that are making waves in the crypto world. From legendary memecoins to hidden gems with “moon potential,” this museum showcases the quirky, unpredictable, and often hilarious side of the cryptocurrency market. Each memecoin in our collection comes with its backstory, impact, and insights into its future potential. As new tokens emerge, they will be added to keep the museum fresh, dynamic, and always on the cutting edge. Dive in and explore the digital evolution of memecoins — where memes meet money and the fun never stops! Официальный сайт: https://oncyber.io/museumofmemes Купить MOM сейчас!

Токеномика и анализ цен Museum Of Memes (MOM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Museum Of Memes (MOM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 18,87K $ 18,87K $ 18,87K Общее предложение: $ 999,18M $ 999,18M $ 999,18M Оборотное предложение: $ 999,18M $ 999,18M $ 999,18M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 18,87K $ 18,87K $ 18,87K Исторический максимум: $ 0,00468506 $ 0,00468506 $ 0,00468506 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Museum Of Memes (MOM)

Токеномика Museum Of Memes (MOM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Museum Of Memes (MOM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MOM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MOM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MOM, изучите текущую цену MOM!

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