Токеномика Muon (MUON)

Токеномика Muon (MUON)

Откройте для себя ключевую информацию о Muon (MUON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Muon (MUON)

Muon is a decentralized, general-purpose validation layer for Web3. It enables dApps to run off-chain micro-validators (MuonApps) that process, validate, and sign data before pushing it on-chain. With a modular architecture secured by Threshold Signature Schemes (TSS), Shield Nodes, and EigenLayer, Muon powers scalable, trustless applications like oracles, bridges, and verifiable randomness tools.

Официальный сайт:
https://www.muon.net/

Токеномика и анализ цен Muon (MUON)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Muon (MUON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 337.30K
$ 337.30K$ 337.30K
Общее предложение:
$ 36.00M
$ 36.00M$ 36.00M
Оборотное предложение:
$ 36.00M
$ 36.00M$ 36.00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 337.30K
$ 337.30K$ 337.30K
Исторический максимум:
$ 0.01344526
$ 0.01344526$ 0.01344526
Исторический минимум:
$ 0.00545129
$ 0.00545129$ 0.00545129
Текущая цена:
$ 0.00935594
$ 0.00935594$ 0.00935594

Токеномика Muon (MUON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Muon (MUON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MUON, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MUON.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MUON, изучите текущую цену MUON!

Прогноз цены MUON

Хотите узнать, куда может двигаться MUON? Наша страница прогноза цены MUON объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.