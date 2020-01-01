Токеномика Muon (MUON) Откройте для себя ключевую информацию о Muon (MUON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Muon (MUON) Muon is a decentralized, general-purpose validation layer for Web3. It enables dApps to run off-chain micro-validators (MuonApps) that process, validate, and sign data before pushing it on-chain. With a modular architecture secured by Threshold Signature Schemes (TSS), Shield Nodes, and EigenLayer, Muon powers scalable, trustless applications like oracles, bridges, and verifiable randomness tools. Официальный сайт: https://www.muon.net/ Купить MUON сейчас!

Токеномика и анализ цен Muon (MUON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Muon (MUON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 337.30K $ 337.30K $ 337.30K Общее предложение: $ 36.00M $ 36.00M $ 36.00M Оборотное предложение: $ 36.00M $ 36.00M $ 36.00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 337.30K $ 337.30K $ 337.30K Исторический максимум: $ 0.01344526 $ 0.01344526 $ 0.01344526 Исторический минимум: $ 0.00545129 $ 0.00545129 $ 0.00545129 Текущая цена: $ 0.00935594 $ 0.00935594 $ 0.00935594 Узнайте больше о цене Muon (MUON)

Токеномика Muon (MUON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Muon (MUON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MUON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MUON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MUON, изучите текущую цену MUON!

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