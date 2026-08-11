Сегодняшняя цена Multi Asset Investment Vehicle

Текущая цена Multi Asset Investment Vehicle (MAIV) сегодня составляет $ 0 с изменением 2,85% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MAIV на USD составляет $ 0 за MAIV.

На данный момент Multi Asset Investment Vehicle занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 2 635 963, при оборотном предложении 1,26B MAIV. В течение последних 24 часов, MAIV торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00504145, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе MAIV изменился на -0,13% за последний час и на -0,54% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 391,43.

Рыночная информация Multi Asset Investment Vehicle (MAIV)

Рыночная капитализация $ 2,64M$ 2,64M $ 2,64M Объем (24Ч) $ 391,43$ 391,43 $ 391,43 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 2,64M$ 2,64M $ 2,64M Оборотное предложение 1,26B 1,26B 1,26B Общее предложение 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Multi Asset Investment Vehicle составляет $ 2,64M, при 24-часовом объеме торгов $ 391,43. Циркулируещее обращение MAIV составляет 1,26B, а общее предложение – 10000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2,64M.