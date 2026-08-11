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Текущая цена Multi Asset Investment Vehicle сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация MAIV составляет 2 635 963 USD. Отслеживайте обновления цен MAIV в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Multi Asset Investment Vehicle сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация MAIV составляет 2 635 963 USD. Отслеживайте обновления цен MAIV в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Multi Asset Investment Vehicle (MAIV)

Не в листинге

Текущая цена 1 MAIV в USD:

$0,00026385
$0,00026385$0,00026385
-0,02%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Multi Asset Investment Vehicle (MAIV) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 08:40:26 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Multi Asset Investment Vehicle

Текущая цена Multi Asset Investment Vehicle (MAIV) сегодня составляет $ 0 с изменением 2,85% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MAIV на USD составляет $ 0 за MAIV.

На данный момент Multi Asset Investment Vehicle занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 2 635 963, при оборотном предложении 1,26B MAIV. В течение последних 24 часов, MAIV торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00504145, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе MAIV изменился на -0,13% за последний час и на -0,54% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 391,43.

Рыночная информация Multi Asset Investment Vehicle (MAIV)

$ 2,64M
$ 2,64M$ 2,64M

$ 391,43
$ 391,43$ 391,43

$ 2,64M
$ 2,64M$ 2,64M

1,26B
1,26B 1,26B

10 000 000 000,0
10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Multi Asset Investment Vehicle составляет $ 2,64M, при 24-часовом объеме торгов $ 391,43. Циркулируещее обращение MAIV составляет 1,26B, а общее предложение – 10000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2,64M.

История цен Multi Asset Investment Vehicle в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00504145
$ 0,00504145$ 0,00504145

$ 0
$ 0$ 0

-0,13%

-2,85%

-0,54%

-0,54%

История цен Multi Asset Investment Vehicle (MAIV) в USD

За сегодня изменение цены Multi Asset Investment Vehicle на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Multi Asset Investment Vehicle на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Multi Asset Investment Vehicle на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Multi Asset Investment Vehicle на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-2,85%
30 дней$ 0-10,65%
60 дней$ 0-35,51%
90 дней$ 0--

Прогноз цены Multi Asset Investment Vehicle

Прогноз цены Multi Asset Investment Vehicle (MAIV) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена MAIV в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Multi Asset Investment Vehicle (MAIV) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Multi Asset Investment Vehicle потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Multi Asset Investment Vehicle достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены MAIV, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Multi Asset Investment Vehicle».

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Источник Multi Asset Investment Vehicle (MAIV)

Официальный веб-сайт

Категория :

Decentralized Finance (DeFi)Ethereum EcosystemReal World Assets (RWA)

О Multi Asset Investment Vehicle

Какова текущая цена Multi Asset Investment Vehicle?

Текущая оценка составляет ₽, при этом за последние 24 часа цена изменилась на -2.85%.

Как рыночные настроения влияют на MAIV?

Настроения формируются под воздействием макроэкономических условий, новостей об отрасли и событий в экосистеме --. Позитивные настроения часто коррелируют с ростом объема торгов и краткосрочным повышением цен.

Какова рыночная капитализация и глобальный рейтинг Multi Asset Investment Vehicle?

С рыночной капитализацией ₽197212552.4569990944000 Multi Asset Investment Vehicle занимает #4065 место, что подчеркивает его влияние и масштаб на общем рынке.

Какова недавняя торговая активность?

MAIV зафиксировал ₽-- в объеме торгов за 24 часа, что демонстрирует уровень активного участия мировых трейдеров.

Насколько волатильна MAIV сегодня?

Волатильность токена составляет --%, что помогает трейдерам оценить, испытывает ли рынок стабильность или быстрые колебания.

Каков диапазон торгов за последние 24 часа?

Цена колебалась между ₽ и ₽, что свидетельствует о внутридневной ценовой устойчивости.

Какие долгосрочные факторы влияют на Multi Asset Investment Vehicle?

К таким факторам относятся циркулирующее предложение (1260953890.7121267 токенов), тенденции принятия в рамках Decentralized Finance (DeFi),Tokenized Assets,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA) и общая популярность сети --.

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Страница обновлена: 2026-08-11 08:40:26 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Multi Asset Investment Vehicle (MAIV)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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