Токеномика Mr Mayonnaise the Cat (MAYO)

Токеномика Mr Mayonnaise the Cat (MAYO)

Откройте для себя ключевую информацию о Mr Mayonnaise the Cat (MAYO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Mr Mayonnaise the Cat (MAYO)

Mr. Mayonnaise the Cat is here to pounce on the crypto scene, turning a simple feline crisis into a full-blown movement. MAYO is a community-driven token inspired by Mr. Mayonnaise, a beloved neighborhood cat who went through a wild vet bill escapade after a tick bite that cost as much as a small car. With MAYO, we’re rallying behind a cause: if a tick bite can rack up such a bill, then Mr. Mayonnaise deserves his own currency.

This isn’t just a token; it’s a mission to support pet owners everywhere who feel the sting of hefty vet bills and want to have a little fun in the process. Powered by a passionate community, MAYO rewards holders with exciting perks, community-driven charity donations, and, of course, a chance to be part of a purrfectly unpredictable adventure. Join us as we build MAYO, one meow at a time.

Официальный сайт:
https://mayosol.com/

Токеномика и анализ цен Mr Mayonnaise the Cat (MAYO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mr Mayonnaise the Cat (MAYO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 90,98K
$ 90,98K$ 90,98K
Общее предложение:
$ 999,90M
$ 999,90M$ 999,90M
Оборотное предложение:
$ 999,90M
$ 999,90M$ 999,90M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 90,98K
$ 90,98K$ 90,98K
Исторический максимум:
$ 0,00760732
$ 0,00760732$ 0,00760732
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Mr Mayonnaise the Cat (MAYO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MAYO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MAYO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MAYO, изучите текущую цену MAYO!

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.