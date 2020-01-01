Токеномика Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) Откройте для себя ключевую информацию о Mr Mayonnaise the Cat (MAYO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) Mr. Mayonnaise the Cat is here to pounce on the crypto scene, turning a simple feline crisis into a full-blown movement. MAYO is a community-driven token inspired by Mr. Mayonnaise, a beloved neighborhood cat who went through a wild vet bill escapade after a tick bite that cost as much as a small car. With MAYO, we’re rallying behind a cause: if a tick bite can rack up such a bill, then Mr. Mayonnaise deserves his own currency. This isn’t just a token; it’s a mission to support pet owners everywhere who feel the sting of hefty vet bills and want to have a little fun in the process. Powered by a passionate community, MAYO rewards holders with exciting perks, community-driven charity donations, and, of course, a chance to be part of a purrfectly unpredictable adventure. Join us as we build MAYO, one meow at a time. Официальный сайт: https://mayosol.com/ Купить MAYO сейчас!

Токеномика и анализ цен Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mr Mayonnaise the Cat (MAYO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 90,98K $ 90,98K $ 90,98K Общее предложение: $ 999,90M $ 999,90M $ 999,90M Оборотное предложение: $ 999,90M $ 999,90M $ 999,90M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 90,98K $ 90,98K $ 90,98K Исторический максимум: $ 0,00760732 $ 0,00760732 $ 0,00760732 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Mr Mayonnaise the Cat (MAYO)

Токеномика Mr Mayonnaise the Cat (MAYO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MAYO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MAYO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MAYO, изучите текущую цену MAYO!

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