Цена Mr Mayonnaise the Cat (MAYO)
Текущая цена Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 203.71K USD. Цена MAYO к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Mr Mayonnaise the Cat:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 56.08K USD
- Изменение цены Mr Mayonnaise the Cat в течение дня составляет -0.77%
- Оборотное предложение составляет 999.98M USD
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За сегодня изменение цены Mr Mayonnaise the Cat на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Mr Mayonnaise the Cat на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Mr Mayonnaise the Cat на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Mr Mayonnaise the Cat на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-0.77%
|30 дней
|$ 0
|-80.04%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Mr Mayonnaise the Cat: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.05%
-0.77%
-6.15%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Mr. Mayonnaise the Cat is here to pounce on the crypto scene, turning a simple feline crisis into a full-blown movement. MAYO is a community-driven token inspired by Mr. Mayonnaise, a beloved neighborhood cat who went through a wild vet bill escapade after a tick bite that cost as much as a small car. With MAYO, we’re rallying behind a cause: if a tick bite can rack up such a bill, then Mr. Mayonnaise deserves his own currency. This isn’t just a token; it’s a mission to support pet owners everywhere who feel the sting of hefty vet bills and want to have a little fun in the process. Powered by a passionate community, MAYO rewards holders with exciting perks, community-driven charity donations, and, of course, a chance to be part of a purrfectly unpredictable adventure. Join us as we build MAYO, one meow at a time.
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