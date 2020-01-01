Токеномика Motoko (MOTOKO)
Информация о Motoko (MOTOKO)
MOTOKO AI Coin is the native token powering Motoko, the first autonomous NFT Agent on The Major platform.
Holders of Motoko Agent Coins can chat 1:1 with Motoko, have governance rights, and a stake in Motoko’s digital evolution as she grows, collaborates, and operates independently.
By participating, users shape the future of decentralized agents, transforming NFTs from static assets into dynamic, self-sustaining entities.
Токеномика и анализ цен Motoko (MOTOKO)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Motoko (MOTOKO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Motoko (MOTOKO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Motoko (MOTOKO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов MOTOKO, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов MOTOKO.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MOTOKO, изучите текущую цену MOTOKO!
Прогноз цены MOTOKO
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