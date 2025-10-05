Текущая цена Most Holders Ever сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены GATHA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены GATHA прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Most Holders Ever сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены GATHA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены GATHA прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о GATHA

Информация о цене GATHA

Официальный сайт GATHA

Токеномика GATHA

Прогноз цен GATHA

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Most Holders Ever

Цена Most Holders Ever (GATHA)

Не в листинге

Текущая цена 1 GATHA в USD:

--
----
-0,90%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Most Holders Ever (GATHA) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-05 08:17:50 (UTC+8)

Информация о ценах Most Holders Ever (GATHA) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0,92%

+10,83%

+10,83%

Текущая цена Most Holders Ever (GATHA) составляет --. За последние 24 часа GATHA торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена GATHA за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, GATHA изменился на -- за последний час, на -0,92% за 24 часа и на +10,83% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Most Holders Ever (GATHA)

$ 7,31K
$ 7,31K$ 7,31K

--
----

$ 7,31K
$ 7,31K$ 7,31K

997,88M
997,88M 997,88M

997 878 554,876499
997 878 554,876499 997 878 554,876499

Текущая рыночная капитализация Most Holders Ever составляет $ 7,31K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение GATHA составляет 997,88M, а общее предложение – 997878554.876499. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 7,31K.

История цен Most Holders Ever (GATHA) в USD

За сегодня изменение цены Most Holders Ever на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Most Holders Ever на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Most Holders Ever на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Most Holders Ever на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-0,92%
30 дней$ 0+10,93%
60 дней$ 0+35,38%
90 дней$ 0--

Что такое Most Holders Ever (GATHA)

The mission is simple: become the token with the most holders.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Most Holders Ever (GATHA)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Most Holders Ever (USD)

Сколько будет стоить Most Holders Ever (GATHA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Most Holders Ever (GATHA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Most Holders Ever.

Проверьте прогноз цены Most Holders Ever!

GATHA на местную валюту

Токеномика Most Holders Ever (GATHA)

Понимание токеномики Most Holders Ever (GATHA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена GATHA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Most Holders Ever (GATHA)

Сколько стоит Most Holders Ever (GATHA) на сегодня?
Актуальная цена GATHA в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена GATHA в USD?
Текущая цена GATHA в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Most Holders Ever?
Рыночная капитализация GATHA составляет $ 7,31K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение GATHA?
Циркулирующее предложение GATHA составляет 997,88M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) GATHA?
GATHA достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена GATHA за все время (ATL)?
GATHA достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов GATHA?
Объем торгов за последние 24 часа для GATHA составляет -- USD.
Вырастет ли GATHA в цене в этом году?
GATHA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GATHA для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-05 08:17:50 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Most Holders Ever (GATHA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-04 13:39:16Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF Ethereum в США зафиксировал чистый приток в размере 233,5 миллиона долларов
10-04 11:26:38Новости отрасли
Эмиссия USDC превышает 75 миллиардов, доля рынка достигает 24,9%
10-03 10:20:00Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют возвращается выше 4,2 триллиона долларов, с 24-часовым увеличением на 2,3%
10-03 05:17:00Новости отрасли
Биткоин впервые с середины августа преодолевает отметку в 120 000$
10-01 14:11:00Новости отрасли
Вчера, спотовые ETF Ethereum в США зафиксировали чистый приток в размере 127,5 миллиона долларов, в то время как спотовые ETF Bitcoin зарегистрировали чистый приток в размере 430 миллионов долларов
09-30 18:14:00Новости отрасли
Текущие ставки финансирования на основных централизованных и децентрализованных биржах указывают на нейтральное состояние рынка с небольшим медвежьим уклоном

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.