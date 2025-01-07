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Цена Moss Carbon Credit (MCO2)

USD

График цены Moss Carbon Credit (MCO2) в реальном времени

$0.397681
$0.397681$0.397681
0.00%(1D)

Цена Moss Carbon Credit (MCO2) сегодня

Текущая цена Moss Carbon Credit (MCO2) сегодня составляет 0.397681 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена MCO2 к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Moss Carbon Credit:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 752.37 USD
- Изменение цены Moss Carbon Credit в течение дня составляет +0.05%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Moss Carbon Credit (MCO2) - USD

За сегодня изменение цены Moss Carbon Credit на USD составило $ +0.00021424.
За последние 30 дней изменение цены Moss Carbon Credit на USD составило $ -0.0354558858.
За последние 60 дней изменение цены Moss Carbon Credit на USD составило $ -0.0584186230.
За последние 90 дней изменение цены Moss Carbon Credit на USD составило $ -0.07119832413137157.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.00021424+0.05%
30 дней$ -0.0354558858-8.91%
60 дней$ -0.0584186230-14.68%
90 дней$ -0.07119832413137157-15.18%

Анализ цен Moss Carbon Credit (MCO2)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Moss Carbon Credit: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.380254
$ 0.380254$ 0.380254

$ 0.399494
$ 0.399494$ 0.399494

$ 21.68
$ 21.68$ 21.68

+0.99%

+0.05%

+2.71%

Рыночная информация Moss Carbon Credit (MCO2)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 752.37
$ 752.37$ 752.37

0.00
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Источник Moss Carbon Credit (MCO2)

Официальный веб-сайт

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MCO2 на местную валюту

1 MCO2 к AUD
A$0.63231279
1 MCO2 к GBP
0.31416799
1 MCO2 к EUR
0.38177376
1 MCO2 к USD
$0.397681
1 MCO2 к MYR
RM1.78161088
1 MCO2 к TRY
14.05404654
1 MCO2 к JPY
¥62.7540618
1 MCO2 к RUB
42.551867
1 MCO2 к INR
34.09716894
1 MCO2 к IDR
Rp6,414.20877943
1 MCO2 к PHP
23.10924291
1 MCO2 к EGP
￡E.20.13856584
1 MCO2 к BRL
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1 MCO2 к CAD
C$0.56868383
1 MCO2 к BDT
48.4375458
1 MCO2 к NGN
614.65177679
1 MCO2 к UAH
16.82588311
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Bs20.679412
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Rs110.8336947
1 MCO2 к KZT
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