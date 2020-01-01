Токеномика MoonsDust (MOOND)

Токеномика MoonsDust (MOOND)

Откройте для себя ключевую информацию о MoonsDust (MOOND), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о MoonsDust (MOOND)

Reddit Community Points Swap (RCPswap.com) is an Automated Marketing Making DEX protocol deployed on Reddit Arbitrum network.

RCPswap is powered by the MOOND token and is a venture developed by MoonsDust - company based in Cyprus. Currently we support r/Cryptocurrency MOONs and r/Fortnite BRICKs, RCPswap will support every new RCP that Reddit introduce.

RCPswap fees are 0.9% which gets divided between Liquidity Providers- 0.75% and MoonsDust Treasury- 0.15%.

MoonsDust Treasury funds are used to monthly MOOND buyback & burn.

In addition, MoonsDust have also developed MoonSSwap.com which is an atomic swap service for Reddit Community Points that distribute it’s profits among MOOND tokens holders.

Официальный сайт:
https://www.moonsdust.com/

Токеномика и анализ цен MoonsDust (MOOND)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене MoonsDust (MOOND), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,10K
$ 3,10K$ 3,10K
Общее предложение:
$ 3,30M
$ 3,30M$ 3,30M
Оборотное предложение:
$ 1,97M
$ 1,97M$ 1,97M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 5,20K
$ 5,20K$ 5,20K
Исторический максимум:
$ 0,568842
$ 0,568842$ 0,568842
Исторический минимум:
$ 0,00109452
$ 0,00109452$ 0,00109452
Текущая цена:
$ 0,00157595
$ 0,00157595$ 0,00157595

Токеномика MoonsDust (MOOND): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики MoonsDust (MOOND) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MOOND, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MOOND.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MOOND, изучите текущую цену MOOND!

Прогноз цены MOOND

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.