Токеномика MoonsDust (MOOND) Откройте для себя ключевую информацию о MoonsDust (MOOND), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MoonsDust (MOOND) Reddit Community Points Swap (RCPswap.com) is an Automated Marketing Making DEX protocol deployed on Reddit Arbitrum network. RCPswap is powered by the MOOND token and is a venture developed by MoonsDust - company based in Cyprus. Currently we support r/Cryptocurrency MOONs and r/Fortnite BRICKs, RCPswap will support every new RCP that Reddit introduce. RCPswap fees are 0.9% which gets divided between Liquidity Providers- 0.75% and MoonsDust Treasury- 0.15%. MoonsDust Treasury funds are used to monthly MOOND buyback & burn. In addition, MoonsDust have also developed MoonSSwap.com which is an atomic swap service for Reddit Community Points that distribute it’s profits among MOOND tokens holders. Официальный сайт: https://www.moonsdust.com/ Купить MOOND сейчас!

Токеномика и анализ цен MoonsDust (MOOND) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MoonsDust (MOOND), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,10K $ 3,10K $ 3,10K Общее предложение: $ 3,30M $ 3,30M $ 3,30M Оборотное предложение: $ 1,97M $ 1,97M $ 1,97M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,20K $ 5,20K $ 5,20K Исторический максимум: $ 0,568842 $ 0,568842 $ 0,568842 Исторический минимум: $ 0,00109452 $ 0,00109452 $ 0,00109452 Текущая цена: $ 0,00157595 $ 0,00157595 $ 0,00157595 Узнайте больше о цене MoonsDust (MOOND)

Токеномика MoonsDust (MOOND): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MoonsDust (MOOND) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MOOND, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MOOND. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MOOND, изучите текущую цену MOOND!

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