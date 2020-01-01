Токеномика MoonsDust (MOOND)
Информация о MoonsDust (MOOND)
Reddit Community Points Swap (RCPswap.com) is an Automated Marketing Making DEX protocol deployed on Reddit Arbitrum network.
RCPswap is powered by the MOOND token and is a venture developed by MoonsDust - company based in Cyprus. Currently we support r/Cryptocurrency MOONs and r/Fortnite BRICKs, RCPswap will support every new RCP that Reddit introduce.
RCPswap fees are 0.9% which gets divided between Liquidity Providers- 0.75% and MoonsDust Treasury- 0.15%.
MoonsDust Treasury funds are used to monthly MOOND buyback & burn.
In addition, MoonsDust have also developed MoonSSwap.com which is an atomic swap service for Reddit Community Points that distribute it’s profits among MOOND tokens holders.
Токеномика и анализ цен MoonsDust (MOOND)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене MoonsDust (MOOND), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика MoonsDust (MOOND): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики MoonsDust (MOOND) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов MOOND, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов MOOND.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MOOND, изучите текущую цену MOOND!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.