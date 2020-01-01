Токеномика Moonland Metaverse Token (MTK) Откройте для себя ключевую информацию о Moonland Metaverse Token (MTK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Moonland Metaverse Token (MTK) Moonland is a web3 game which combines the quality, fun and engagement of web2 games with the power of blockchain. MTK will allow players to participate in a decentralized economy inside the galactic marketplace, this will greatly enhance gamers experience by allowing them to trade their in-game items with other participants in the game. The goal for the MTK token is to allow anyone to buy, sell, items, weapons, skins, land, spaceships, spare parts, energy, pets, etc. Moonland itself is built on unreal engine 5, which means we aimed for quality above all, the music, sound design has been completely built from scratch and customized for each experience inside of Moonland. Официальный сайт: https://www.moonlandmeta.com Купить MTK сейчас!

Токеномика и анализ цен Moonland Metaverse Token (MTK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Moonland Metaverse Token (MTK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,96K $ 4,96K $ 4,96K Общее предложение: $ 634,57M $ 634,57M $ 634,57M Оборотное предложение: $ 58,33M $ 58,33M $ 58,33M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 53,96K $ 53,96K $ 53,96K Исторический максимум: $ 0,00227936 $ 0,00227936 $ 0,00227936 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Moonland Metaverse Token (MTK)

Токеномика Moonland Metaverse Token (MTK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Moonland Metaverse Token (MTK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MTK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MTK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MTK, изучите текущую цену MTK!

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