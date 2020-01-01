Токеномика Moon Rabbit (AAA) Откройте для себя ключевую информацию о Moon Rabbit (AAA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Moon Rabbit (AAA) Moon Rabbit has built a general purpose Substrate-based Layer0 and Layer1 web3 infrastructure to enable any projects in the world to launch their own Jurisdiction (blockchain or crypto, be it general purpose, DeFi, NFT, eSports or anything else). Our network is live at hole.moonrabbit.com is maintained and powered by a global community of blockchain enthusiasts. Over 20 million blocks have been produced on our blockchain so far without a single incident or any downtime, making it one of the oldest and most resilient chains in the world. Официальный сайт: https://moonrabbit.com/ Купить AAA сейчас!

Токеномика и анализ цен Moon Rabbit (AAA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Moon Rabbit (AAA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 940,20 $ 940,20 $ 940,20 Исторический максимум: $ 0,00578477 $ 0,00578477 $ 0,00578477 Исторический минимум: $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Moon Rabbit (AAA)

Токеномика Moon Rabbit (AAA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Moon Rabbit (AAA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AAA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AAA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AAA, изучите текущую цену AAA!

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