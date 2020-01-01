Токеномика Moo Tun (MOOTUN) Откройте для себя ключевую информацию о Moo Tun (MOOTUN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Moo Tun (MOOTUN) Moo Tun (MOO DENGS older Brother) aims to create an unique community involved in a lot of activities such as meme contest , raid contest and a lot more. Moo Tun is a new token build on eth chain with 0% tax on buy and sell and with the liquidity pool burned forever. In the peaceful rivers of Thailand, Moo Tun, a gentle and protective hippo, roams the waters, always watching over his playful younger sister, Moo Deng. Moo Tun is known for his calm demeanor and strong protective instincts, especially when it comes to his sister, who loves to splash and play in the river currents. Официальный сайт: https://mootun.vip/ Купить MOOTUN сейчас!

Токеномика и анализ цен Moo Tun (MOOTUN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Moo Tun (MOOTUN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,63K $ 7,63K $ 7,63K Общее предложение: $ 98,00M $ 98,00M $ 98,00M Оборотное предложение: $ 98,00M $ 98,00M $ 98,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,63K $ 7,63K $ 7,63K Исторический максимум: $ 0,00580928 $ 0,00580928 $ 0,00580928 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Moo Tun (MOOTUN)

Токеномика Moo Tun (MOOTUN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Moo Tun (MOOTUN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MOOTUN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MOOTUN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MOOTUN, изучите текущую цену MOOTUN!

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