Токеномика Monai (MONAI) Откройте для себя ключевую информацию о Monai (MONAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен Monai (MONAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Monai (MONAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 459,41K $ 459,41K $ 459,41K Общее предложение: $ 92,80M $ 92,80M $ 92,80M Оборотное предложение: $ 27,34M $ 27,34M $ 27,34M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,56M $ 1,56M $ 1,56M Исторический максимум: $ 1,25 $ 1,25 $ 1,25 Исторический минимум: $ 0,00995933 $ 0,00995933 $ 0,00995933 Текущая цена: $ 0,01675875 $ 0,01675875 $ 0,01675875 Узнайте больше о цене Monai (MONAI)

Токеномика Monai (MONAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Monai (MONAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MONAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MONAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MONAI, изучите текущую цену MONAI!

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