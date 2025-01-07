Цена Momo v2 (MOMO V2)
Текущая цена Momo v2 (MOMO V2) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 19.13K USD. Цена MOMO V2 к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Momo v2:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 20.22 USD
- Изменение цены Momo v2 в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 701.46B USD
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За сегодня изменение цены Momo v2 на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Momo v2 на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Momo v2 на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Momo v2 на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|--
|30 дней
|$ 0
|-14.39%
|60 дней
|$ 0
|+14.38%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Momo v2: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
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+7.47%
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What is the project about? MOMO is a meme based cryptocurrency token operating on the ERC20 Network (Ethereum). With great experience, and knowledge within the core team, MOMO will attempt to peak at the highest market cap possible for a moon mission project. The community driven memecoin with utilities No private, No pre sales & No team tokens. MOMO Token is a groundbreaking project that celebrates the universal language of humor while embracing the unique traditions and heritage of Asia. Our mission is to create a vibrant and inclusive community that appreciates the power of memes in bringing people together. Join us as we embark on a journey of laughter, cultural exchange, and philanthropy. Together, we will redefine the meme landscape, celebrate diversity, and create lasting connections that transcend borders. Welcome to MOMO, where memes and culture collide for an unforgettable experience. What makes your project unique? History of your project. What’s next for your project? What can your token be used for?
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